Прокурор Волгоградской области поговорит с жителями Заволжья

Общество 22.09.2020 10:12
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22.09.2020 10:12
Личный прием граждан в Среднеахтубинском и Ленинском районах проведет в среду, 23 сентября, прокурор Волгоградской области Денис Костенко. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, личный прием граждан в прокуратуре Среднеахтубинского района (р.п. Средняя Ахтуба, ул. Свердлова, 35а) пройдет с 10:00 до 12:00. Предварительная запись по телефону: 8 (844 79) 5-14-85.
В этот же день с 15:00 до 17:00 Денис Костенко проведет личный прием граждан в прокуратуре Ленинского района Волгоградской области по адресу: г. Ленинск, ул.Орджоникидзе, 43. Предварительная запись по телефону: 8 (844 78) 4-21-34.
Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов. В случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти – приобщить к заявлению копии ответов. Заявителю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - доверенность.
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