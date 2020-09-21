Теплом по вирусам: отопительный сезон в Волгоградской области стартует раньше обычного

Общество 21.09.2020 11:43
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21.09.2020 11:43
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу главам муниципальных образований предусмотреть более раннее начало отопительного сезона в целях профилактики роста числа простудных заболеваний. На оперативном совещании, как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, прозвучало, что решение о старте отопительного сезона будет приниматься на местах исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и погодных условий.
"Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку этого года в связи с распространением коронавирусной инфекции и возможное осложнение ситуации в осенне-зимний период, в целях профилактики роста числа простудных заболеваний главам муниципальных образований Волгоградской области совместно с профильными органами исполнительной власти необходимо предусмотреть возможность более раннего чем обычно начала отопительного сезона не только на всех объектах социальной сферы, но и объектах жилищного фонда", — поставил задачу губернатор Андрей Бочаров.
В соответствии с Постановлением правительства РФ отопительный сезон должен начинаться не позднее дня, перед которым среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении пяти суток была не выше +8 градусов по Цельсию. При этом органам местного самоуправления дано право начинать отопительный сезон ранее этого дня. Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом отопительный сезон 2019-2020 годов был завершен гораздо позже обычных значений (в конце апреля), что позволило в условиях самоизоляции граждан обеспечить более комфортную температуру в жилом фонде и сдержать распространение респираторных заболеваний.
Подготовка к новому осенне-зимнему сезону продолжается во всех муниципальных образованиях Волгоградской области. В настоящее время фактическая готовность объектов ЖКХ и социальной сферы уже достигла 93%. Промежуточный доклад о готовности Волгоградской области к началу отопительного сезона будет представлен до 5 октября.
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