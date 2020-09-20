В Волгоградской области усиливается ветер

Общество 20.09.2020 17:42
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20.09.2020 17:42
В ближайшие часы с сохранением до конца дня в отдельных районах Волгоградской области прогнозируется усиление северо-западного ветра порывами 17-21 м/с, сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. При парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним, - необходимо сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60.
В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону пожарно-спасательной службы "101".
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