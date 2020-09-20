Экономика

Имущество обанкротившегося хлебозавода №2 в Волгограде ушло с молотка

Экономика 20.09.2020 21:43
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20.09.2020 21:43


Мельничный комплекс, здание проходной, несколько цехов, складов, здание котельной и другое недвижимое имущество ликвидируемого за долги АО «Хлебозавод №2» в Волгограде распродано на торгах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на протокол торгов, новым владельцем этого имущества стало ООО «Спецмонтаж» (ИНН 3444214916) из Волгограда. Компания, специализирующаяся на производстве электромонтажных работ, купило имущество и право аренды до 10 июля 2052 года земельного участка площадью 14218 кв.метров за 10 миллионов 520 тысяч рублей.  
Земля, предназначенная для производственной деятельности завода, и расположенное на ней недвижимое имущество находятся по адресу: ул. Чистоозерная, 32Б в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Согласно материалам арбитражного суда Волгоградской области, АО «Хлебозавод №2» было признано банкротом еще летом 2016 года.
На дату проведения 02.06.2016 года первого собрания кредиторов были включены требования трех кредиторов на общую сумму 19 534 638,71 руб. АО не смогло рассчитаться по долгам. Согласно выводам финансового анализа и отчета временного управляющего, сведениям из Единого государственного реестра на недвижимое имущество и сделок с ним, за должником на праве собственности было зарегистрировано 24 объекта недвижимого имущества (здания и сооружения), а также право аренды земельного участка. Тогда было принято решение покрыть расходы по делу о банкротстве, погасить часть кредиторской задолженности, реализовав имущество завода.
Фото: скриншот Яндекс.Карты

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