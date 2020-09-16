Патриарх Кирилл видит Волгоград центром празднования 800-летия Александра Невского





Волгоград может стать одним из основных центров празднования в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе губернатора Волгоградской области, с соответствующим предложением Андрей Бочаров выступил на заседании патриаршего совета по культуре под председательством Патриарха московского и всея Руси Кирилла. Святейший поддержал предложение главы Волгоградской области. В заседании также приняла участие депутат региональной думы Валентина Гречина, которая является заместителем председателя попечительского совета по строительству в Волгограде храма Александра Невского. Председателем же, как известно, является сам Андрей Бочаров.

Собор, способный вместить 5000 человек, возводится в центре города-героя на благотворительные пожертвования. Открытие храма намечено на 2021 год.

24 июня 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Праздничные мероприятия будут проводиться в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа.



