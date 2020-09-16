Общество

Патриарх Кирилл видит Волгоград центром празднования 800-летия Александра Невского

Общество 16.09.2020 21:35
0
16.09.2020 21:35


Волгоград может стать одним из основных центров празднования в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе губернатора Волгоградской области, с соответствующим предложением Андрей Бочаров выступил на заседании патриаршего совета по культуре под председательством Патриарха московского и всея Руси Кирилла. Святейший поддержал предложение главы Волгоградской области. В заседании также приняла участие депутат региональной думы Валентина Гречина, которая является заместителем председателя попечительского совета по строительству в Волгограде храма Александра Невского. Председателем же, как известно, является сам Андрей Бочаров.
Собор, способный вместить 5000 человек, возводится в центре города-героя на благотворительные пожертвования. Открытие храма намечено на 2021 год.
24 июня 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Праздничные мероприятия будут проводиться в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Общество
16.09.2020 17:22
Общество 16.09.2020 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2020 17:12
Общество 16.09.2020 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2020 15:14
Общество 16.09.2020 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2020 12:31
Общество 16.09.2020 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2020 08:14
Общество 16.09.2020 08:14
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2020 17:50
Общество 15.09.2020 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2020 13:44
Общество 15.09.2020 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2020 10:24
Общество 15.09.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2020 15:10
Общество 14.09.2020 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2020 13:24
Общество 14.09.2020 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2020 11:27
Общество 14.09.2020 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2020 09:16
Общество 14.09.2020 09:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.09.2020 19:50
Общество 13.09.2020 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2020 19:01
Общество 13.09.2020 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2020 17:43
Общество 13.09.2020 17:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:35
Патриарх Кирилл видит Волгоград центром празднования 800-летия Александра НевскогоСмотреть фотографии
20:17
Волгоградская область возглавила антирейтинг регионов ЮФО по зарплатным долгамСмотреть фотографии
18:17
Налоги пошли: волгоградский бизнес демонстрирует активность в период пандемииСмотреть фотографии
17:50
Прокурор Волгоградской области поддержал гособвинение по делу наркосбытчикаСмотреть фотографии
17:26
Строители обхода Волгограда порвали коммунальные сети поселковСмотреть фотографииCмотреть видео
17:22
В Волжский заедут "питерские"Смотреть фотографии
17:12
Дочка «Газпрома» снова проштрафилась в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:58
Должность умершей от коронавируса главного врача волгоградской поликлиники заняла чиновницаСмотреть фотографии
16:51
Сбербанк реализовал возможность оплаты госпошлин и других услуг в МФЦ ВолжскогоСмотреть фотографии
16:25
Коррупция под «крышей»: начальника УФСБ по Волгоградской области пригласили посетить Китай-городаСмотреть фотографии
16:02
Кровавая река омыла берега в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
Волгоградца расстреляли на улице из пистолетаСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде ребенок заживо сгорел из-за брошенного матерью окуркаСмотреть фотографии
15:14
Внук экс-директора службы внешней разведки проведет в Волгограде международный форумСмотреть фотографии
14:53
Волгоградскому «Ротору» присудили техническое поражение и штраф за несостоявшийся матч с «Краснодаром»Смотреть фотографии
14:13
Директор волгоградского завода цветных металлов не смог избежать тюрьмыСмотреть фотографии
14:02
Крупный тайник обнаружен в лесу под УрюпинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:07
В Волгограде следователи пришли к бизнесмену из-за 1 млн рублей долгов по зарплатеСмотреть фотографии
10:44
Более 30 млн раз в 2020 году был оплачен проезд в общественном транспорте с помощью эквайринга СбербанкаСмотреть фотографии
10:16
Он сам наткнулся на нож: в Волгограде присяжные не поверили убийцеСмотреть фотографии
09:56
Вирусы активизировались в школах и детских садах Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:14
Жители Волгоградской области катаются как сыр в маслеСмотреть фотографии
07:45
В центре Волгограда могут снести супермаркет «Магнит»Смотреть фотографии
07:42
Идите лесом: в Волгоградской области облкомтранс объявил конкурс на строительство скандальной трассыСмотреть фотографии
19:50
Вы что творите?: в Волго-Ахтубинской пойме важную дорогу закрыли платным шлагбаумомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:36
В Волгограде первый миллиард на скоростной трамвай "вышел комом"Смотреть фотографии
17:50
Делай селфи и работай: самозанятые в Волгоградской области выходят из тениСмотреть фотографии
17:50
Волгоградские срочники отмечают День именинника в кругу сослуживцевСмотреть фотографии
17:32
КСП Волгоградской области оценит правильность выплат медикам за «COVID-19»Смотреть фотографии
16:07
Бросил на дороге мертвого ребенка: в СУ СКР расследовали дело о трагедии под ВолгоградомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 