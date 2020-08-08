



Над росписью храма Александра Невского, построенного в центре Волгограда, работают 18 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, алтарная часть собора расписывается в византийском стиле, но не какого-то конкретного, а довольно продолжительного периода от 10 до 15 веков. Ключевое отличие этих росписей - яркость образов и изящность линий.









Сейчас художники трудятся над росписью центральной апсиды и боковых приделов. Шесть иконописцев пишут лики, пять орнаменты. Остальные работы выполняют местные художники и студенты, которые пришли сюда, чтобы обучиться новым технологиям. Они делают разметку орнамента, его отрисовку под грунт.





Напомним, что храм Александра Невского откроют в 2021 году, когда в России будут отмечать 800-летие со дня рождения святого. К этому событию кафедральный собор в центре Волгограда будет готов для посещения и совершения богослужений.





Параллельно рядом со строящимся собором Александра Невского ведутся работы по благоустройству сквера. Вскоре здесь появится новая зона отдыха, отвечающая всем современным требованиям. В частности на территории сквера можно будет пользоваться бесплатным wi-fi и заряжать гаджеты.

Фото с сайта Волгоградской епархии