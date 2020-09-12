Волгоградская область намертво застряла на плато





В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано 97 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, также стало известно об очередной смерти в регионе от инфекции. Таким образом, список жертв коронавируса в регионе составил уже 123 человека. Сообщения о летальных исходах приходят практически ежедневно.

Ранее в облкомздраве заявляли, что Волгоградская область находится на плато коронавируса. Каждый день в регионе фиксируется около сотни новых случаев заболевания, при этом увеличивается список жертв COVID-19.



