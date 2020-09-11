От торгового центра экс-депутата Волгоградской гордумы остался «скелет»

Общество 11.09.2020 15:18
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11.09.2020 15:18
В Советском районе Волгограда продолжается снос магазина «Петровский», который принадлежал семье экс-депутата Волгоградской гордумы Сергея Шелкунова. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, демонтаж близится к завершению и производится силами должника, но под контролем судебных приставов. Ранее, напомним, после вступления в законную силу решения суда о сносе торгового павильона собственник проигнорировал требование о демонтаже, в результате магазин было решено снести без участия его владельца. Однако затем должник все-таки стал исполнять решение суда собственными силами. Снос продолжается уже почти месяц и от бывшего торгового центра остался один «скелет».
Магазин «Петровский» принадлежит фирме экс-депутата Волгоградской городумы Сергея Шелкунова. Арендатором земельного участка под строением долгие годы являлась его мать Эмма Шелкунова. В течение последних трех лет администрация Волгограда вела судебные тяжбы с родственницей бывшего слуги народа, требуя вынести решение о сносе объекта. В конечном итоге арбитражный суд встал на сторону муниципалитета.
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