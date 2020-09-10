



До 40 километров в час ограничат скорость движения транспорта на пересечении проспекта Ленина с улицей Комсомольской. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, нововведение вступит в силу с 28 сентября.

Такое решение принято совместно с правоохранительными органами из-за высокой интенсивности автомобильного трафика на данном участке. Данная мера, как полагают власти и полиция, позволит «успокоить движение» транспортного потока и повысить его безопасность.

Ранее на данном перекрестке установили 16 новых светофоров на светодиодных консолях, которые перенастроили для повышения пропускной способности участка проезжей части. По согласованию с ОГИБДД УМВД России по Волгограду, помимо знаков дорожные службы в дальнейшем установят там камеры фото- и видеофиксации.

Перекресток Первой Продольной магистрали и улицы Комсомольской является одним из самых аварийно опасных дорожных участков в Центральном районе Волгограда. Последняя серьезная авария с четырьмя пострадавшими на этом месте произошла 18 августа. После столкновения с «Тоyota Mark Х» маршрутка №110 «Городище-Тулака» перевернулась. Иномарка влетела в ограждение проспекта, а микроавтобус - в столб.



