Общество 10.09.2020 08:52
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10.09.2020 08:52
ГАУ «Агентство развития туризма» Волгоградской области выделило около 5,4 миллиона рублей на изготовление печатной продукции, рассчитанной в том числе и на зарубежную аудиторию. Как сообщает ИА «Высота 102», документы закупки опубликованы на сайте госзаказов. В частности, на эту сумму планируется изготовить 700 тысяч экземпляров карт-путеводителей по Волгограду с указанием объектов достопримечательностей и текстовыми обозначениями на русском и английском языках, набор открыток в количестве 1 тысячи экземпляров, состоящий из 38 фотографий. На каждой открытке должны быть изображены не менее трех известных мест каждого муниципального образования. Также в обозначенную сумму входит изготовление 2 тысяч бумажных пакетов с надписями на английском и русском языках. В настоящее время идет прием заявок на участие в электронном конкурсе.
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