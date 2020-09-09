В Волгоградской области пенсионер разбился насмерть в ДТП

Происшествия 09.09.2020 10:48
0
09.09.2020 10:48
В Волгоградской области 68-летний водитель погиб в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне в Клетском районе около четырех часов дня. Пенсионер вел машину «ВАЗ-21102» по грунтовой автодороге «Перелазовский – Клетский» и на 22 км. не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и опрокинулась. Водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Реклама
У жителя Волгограда арестовали Mitsubishi из-за долга по коммуналке09.09.2020 11:28
Происшествия 09.09.2020 11:28
В Волгограде пьяный студент захватил чужой Land Cruiser09.09.2020 10:25
Происшествия 09.09.2020 10:25
Из торгового центра в Волгограде эвакуировали 700 человек08.09.2020 21:12
Происшествия 08.09.2020 21:12
Волгоградец вылил кастрюлю с кипятком на сожительницу08.09.2020 15:02
Происшествия 08.09.2020 15:02
Гоп-стоп по безналу: группа молодежи прямо на улице опустошала счета волгоградцев08.09.2020 12:12
Происшествия 08.09.2020 12:12
В Волгоградской области пьяный водитель на "семерке" сбил свою дочку и бросил ее08.09.2020 10:08
Происшествия 08.09.2020 10:08
Кирпич против пистолета: в Волгограде полиция разбирается в уличном конфликте07.09.2020 11:44
Происшествия 07.09.2020 11:44
Труп мужчины нашли около ГУ МВД по Волгоградской области07.09.2020 11:02
Происшествия 07.09.2020 11:02
В Волгоградской области тягач смял легковушку: водитель погиб07.09.2020 10:34
Происшествия 07.09.2020 10:34
В Волжском 16-летний водитель врезался в дерево06.09.2020 10:32
Происшествия 06.09.2020 10:32
Четверо в больнице: под Волгоградом нетерпеливый водитель въехал в «КамАЗ»06.09.2020 10:20
Происшествия 06.09.2020 10:20
Накипело: селянин в Волгоградской области навел ружье на работодателя из-за долга по зарплате04.09.2020 13:53
Происшествия 04.09.2020 13:53
Удар и огонь: ДТП в Волгограде с загоревшимся авто попало на видео04.09.2020 11:29
Происшествия 04.09.2020 11:29
В Волгограде поливальная машина и легковушка не поделили дорогу04.09.2020 10:52
Происшествия 04.09.2020 10:52
Неуступчивый водитель устроил тройное ДТП с пострадавшими в Волгограде04.09.2020 10:43
Происшествия 04.09.2020 10:43
Реклама