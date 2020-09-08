Волгоградец вылил кастрюлю с кипятком на сожительницу





Накануне в больницу с ожогами была доставлена 36-летняя жительница Кировского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, выяснилось, что телесные повреждения женщине причинил ее 35-летний сожитель. В ходе ссоры мужчина взял в руки кастрюлю с кипящей водой и вылил ее содержимое на потерпевшую.

В отношении подозреваемого дознавателями отдела полиции № 7 (Кировский район) управления МВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



