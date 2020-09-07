Волгоградский "Ротор" арендовал бразильского нападающего

Общество 07.09.2020 14:41
0
07.09.2020 14:41
Воспитанник бразильского "Палмейраса" 24-летний Джовино Фламарион Жуниор перешел в "Ротор" на правах аренды. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила сегодня пресс-служба волгоградского клуба. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Справка: Джовино Фламарион Жуниор
Амплуа: нападающий
Дата рождения: 30 июля 1996 (24 года).
Рост: 171 см, вес: 71 кг
Предыдущий клуб: "Динамо" (Батуми)
Джовино выступал за молодежную команду из Сан-Паулу до 19 лет. Затем перебрался в черногорский футбольный клуб "Ловчен", а спустя полгода подписал контракт с батумским "Динамо". В прошлом году был признан лучшим игроком чемпионата Грузии, проведя 30 матчей и забив 17 голов. В этом сезоне сыграл 8 матчей и отметился 4 забитыми мячами.
Сумма сделки не сообщается. Однако в Telegram-каналах появилась информация, что аренда Джовино обошлась клубу в кругленькую сумму - порядка 600 тысяч евро.
Напомним, что волгоградский "Ротор", который в этом сезоне выступает в РПЛ, уже арендовал несколько легионеров, среди которых много футболистов грузинского происхождения.
Реклама
РУСАЛ выделит более 5 млн рублей на закупку рециркуляторов в образовательные учреждения Тракторозаводского района07.09.2020 15:59
Общество 07.09.2020 15:59
Лечились сами: коронавирус унес жизни двух пенсионеров из Котельниковского района Волгоградской области07.09.2020 13:45
Общество 07.09.2020 13:45
Власти Волгограда пояснили, когда ждать начала отопительного сезона07.09.2020 13:17
Общество 07.09.2020 13:17
Еще два многоквартирных дома снесут в Волгограде07.09.2020 11:39
Общество 07.09.2020 11:39
В Волгограде сквер у «Гасителя» станет спортивным07.09.2020 11:01
Общество 07.09.2020 11:01
От недвижимости в горсаду Волгограда спешат избавиться задорого06.09.2020 21:07
Общество 06.09.2020 21:07
От имени газона: власти Волжского оригинально защитили новые зоны благоустройства06.09.2020 19:38
Общество 06.09.2020 19:38
В Волгограде губернатора растрогала девочка с плюшевым мишкой06.09.2020 18:21
Общество 06.09.2020 18:21
Полмиллиарда на «Победу»: в Волгограде ищут подрядчика для трансформации кинотеатра в театр06.09.2020 15:09
Общество 06.09.2020 15:09
По новому мосту через Волго-Донской канал к морю пойдут поезда06.09.2020 12:12
Общество 06.09.2020 12:12
В Волгограде хотят осчастливить всех, кому положены "коронавирусные" выплаты на детей05.09.2020 21:01
Общество 05.09.2020 21:01
В Волгограде на Лысой горе полыхает огонь05.09.2020 15:32
Общество 05.09.2020 15:32
Волгоградские ветераны попросили губернатора устроить церемонию открытия мемориала БК-31 после пандемии05.09.2020 13:48
Общество 05.09.2020 13:48
Еще смерти и больше сотни заболевших: коронавирус обосновался в Волгоградской области05.09.2020 11:41
Общество 05.09.2020 11:41
Тонули и нарушали: итоги запретного пляжного сезона в Волгоградской области05.09.2020 10:25
Общество 05.09.2020 10:25
Реклама