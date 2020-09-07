Волгоградский "Ротор" арендовал бразильского нападающего





Воспитанник бразильского "Палмейраса" 24-летний Джовино Фламарион Жуниор перешел в "Ротор" на правах аренды. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила сегодня пресс-служба волгоградского клуба. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.





Справка: Джовино Фламарион Жуниор

Амплуа: нападающий

Дата рождения: 30 июля 1996 (24 года).

Рост: 171 см, вес: 71 кг

Предыдущий клуб: "Динамо" (Батуми)





Джовино выступал за молодежную команду из Сан-Паулу до 19 лет. Затем перебрался в черногорский футбольный клуб "Ловчен", а спустя полгода подписал контракт с батумским "Динамо". В прошлом году был признан лучшим игроком чемпионата Грузии, проведя 30 матчей и забив 17 голов. В этом сезоне сыграл 8 матчей и отметился 4 забитыми мячами.

Сумма сделки не сообщается. Однако в Telegram-каналах появилась информация, что аренда Джовино обошлась клубу в кругленькую сумму - порядка 600 тысяч евро.

Напомним, что волгоградский "Ротор", который в этом сезоне выступает в РПЛ, уже арендовал несколько легионеров, среди которых много футболистов грузинского происхождения.



