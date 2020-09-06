Полмиллиарда на «Победу»: в Волгограде ищут подрядчика для трансформации кинотеатра в театр

Общество 06.09.2020 10:03
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06.09.2020 10:03
ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» ищет подрядчика для реконструкции кинотеатра «Победа», сохранения и приспособления объекта культурного наследия регионального значения для размещения кукольного театра. Как сообщает ИА «Высота 102», открытый конкурс в электронной форме объявлен на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) стоимость работ указана в размере 537 миллионов 805 тысяч 821 рубля.
Проектной документацией предусматривается изменение функционального назначения существующего здания бывшего кинотеатра «Победа» для размещения кукольного театра, а также многофункционального зала для массовых мероприятий и помещений для кружков с сохранением всех элементов декора фасадов и интерьеров, являющихся предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения.
Для восстановления исторического облика объекта предусматривается демонтаж входа на фасаде и перегородок на 2-м этаже в зале, возведенных при размещении в здании бара «Поволжье». Здание решено покрасить так, каким оно было в 1950-ом. Так, предусматривается окраска декоративных элементов фасадов здания водостойкими и паропроницаемыми фасадными красками в белый цвет. Облицовка цоколя остается существующая – гранитными плитами. Существующее кровельное покрытие демонтируют и заменят на новое. Предусмотрена замена систем отопления, освещения, электроснабжения, вентиляции и др.
Отмечается, что в связи с возрастом здания существует вероятность обнаружения скрытых дефектов и повреждений, поэтому в процессе выполнения работ по сохранению и приспособлению здания под размещение кукольного театра необходимо научно-техническое сопровождение специализированной организацией.
Реконструкция должна завершиться осенью 2023 года.
Здание было построено в 1895 году, до революции его занимало Царицынское ремесленное училище. Во время Сталинградской битвы здание было разрушено. В 1948 году на историческом фундаменте по проекту архитектора Ефима Левитана был построен первый в восстановленном Сталинграде кинотеатр, получивший название «Победа». Последние 13 лет кинотеатр не функционировал, в его помещениях вели свою работу детские кружки и секции. После реконструкции ГДЮЦ потребность в дополнительных площадях отпала. Поэтому данный объект было решено перепрофилировать под детский театральный центр. В частности, сюда переедет областной театр кукол. Проект обновления здания разработан и получил положительное заключение государственной экспертизы.
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