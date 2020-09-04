Ничем не болел: еще один молодой волгоградец не пережил коронавируса

Общество 04.09.2020 15:26
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04.09.2020 15:26
Коронавирус продолжает забирать жизни молодых жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, шокирующей выглядит смерть 29-летнего волгоградца, который не имел хронических болезней и обратился за медицинской помощью при первых признаках недомогания. Мужчину госпитализировали в волгоградскую больницу №4, где у него диагностировали COVID-19 c двусторонней пневмонией. «В ходе лечения к пациенту был применен полный комплекс необходимых лечебных мероприятий с учетом рекомендаций Минздрава и регулярных консультаций главных внештатных специалистов – пульмонолога и реаниматолога, на который положительной ответной реакции не последовало», - так прокомментировали смерть молодого человека в оперштабе.
Еще одна жертва коронавируса, о которой стало известно за последние сутки, это 84-летний житель Иловлинского района. За медпомощью он не обращался, почувствовав признаки недомогания, и не лечился самостоятельно. Когда ему стало плохо, вызвал врача на дом. У мужчины диагностировали коронавирус и двустороннюю пневмонию, однако от госпитализации он отказался, выбрав амбулаторное лечение и скончался дома. У пенсионера имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
Напомним, уже 110 жителей Волгоградской области умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Самому молодому из них было 27 лет.
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