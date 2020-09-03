



Проверку органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних инициировала прокуратура Волгоградской области после жуткого убийства 20-летней жительницей Дубовки своего 4-месячного сына. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по результатам проверки будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по раннему выявлению фактов семейного неблагополучия, оказанию психологической, социальной и иной помощи оказавшимся в социально опасном положении детям и их законным представителям.

Напомним, как ранее сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, в период с 30 августа по 1 сентября молодая женщина нанесла не менее пяти ударов по голове и туловищу новорожденного, будучи недовольной тем, что ребенок постоянно плачет и капризничает. Утром 2 сентября сожитель женщины, заметив, что мальчик не подает признаков жизни, сообщил об этом в правоохранительные органы. Мать при этом заявила, что ребенок накануне упал с детского кресла-качалки, ударившись головой. Однако под давлением неопровержимых доказательств, в том числе выводов судебно-медицинской экспертизы, женщина призналась следователям, что сама избивала сына.

В ГУ МВД России по региону в свою очередь сообщили, что женщина с ребенком недавно переехала из другого района Волгоградской области. Семья на учете по делам несовершеннолетних не состояла, женщина в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.



