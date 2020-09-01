В Волжском в скорую помощь с мигалками врезалась "Ока"





Автомобиль "Ока" врезался в спешащую по вызову скорую помощь в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на пересечении улицы Космонавтов и улицы Ленина. 65-летняя водитель "Оки" совершила столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи "Mercedes-Benz" с включенными маячками.

В результате ДТП водитель автомашины "Ока" на месте была осмотрена медиками, от госпитализации она отказалась.



