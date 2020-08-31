Вымираем, но не сдаемся: жителей Волгоградской области пересчитали





Новые данные о численности населения опубликовал Волгоградстат. Как сообщает ИА «Высота 102», так, на начало 2020 года численность населения региона составила 2 миллиона 491 тысячу 36 человек. В среднем за 2019 год этот показатель был больше – 2 миллиона 499 тысяч 272 человека.

Убыль населения зафиксирована почти во всех муниципальных образованиях региона, кроме четырех – Волжского, Городищенского, Светлоярского и Котельниковского районов. Так, в Волжском на начало 2020 года количество жителей составляло 323 тысячи 906 человек, а в среднем за 2019 год было меньше – 323 тысячи 755 человек.

Население Волгограда также продолжает сокращаться, хотя областной центр и сохраняет статус города-миллионника. Так, в среднем за 2019 год количество волгоградцев составлял 1 миллион 11 тысяч 233 человека, а на начало 2020 года был уже 1 миллион 8 тысяч 998 человек.



