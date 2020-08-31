Сторонники московского времени поставили под сомнение итоги референдума в Волгоградской области





Сторонники московского времени решили пойти по пути своих противников, организовав отправку писем в администрацию президента в связи со спорами, разгоревшимися вокруг решения областных депутатов направить законопроект о переходе в московскую часовую зону в Госдуму. Активисты просят признать недействительными итоги референдума 2018 года, по результатам которого Волгоградская область два года назад перешла на местное время. Как сообщает ИА «Высота 102», информация об этом появилась в недавно созданной группе Вконтакте «Волгоград – время московское, поясное UTC+3». В частности, организаторы обращений считают слишком сложным вопрос, который задавался жителям во время референдума - «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона „О внесении изменений в статью 5 Федерального закона „Об исчислении времени“, предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4)?». По мнению сторонников московского времени, из-за сложной формулировки жители региона могли запутаться и ошибочно отдать предпочтение волгоградскому времени. Также активисты считают, что у волгоградцев могло возникнуть ложное ощущение, что это они решают вопрос о времени, а не государство. В качестве еще одного аргумента противники волгоградского времени приводят результаты опроса по вопросу исчисления времени, согласно которым депутаты и приняли скандальное решение.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что сторонники волгоградского времени, возмущенные действиями депутатов, стали направлять жалобы с требованием признать незаконным направление народными избранниками законопроекта о переходе региона в московский часовой пояс в Госдуму и в администрацию президента. 27 августа в Волгоградский областной суд был подан коллективный иск с аналогичными требованиями.

В случае одобрения законопроекта Волгоградская область перейдет на московское время уже 20 декабря этого года.



