



Сегодня волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Химками» из Подмосковья в шестом туре первенства РПЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», в первом тайме игра прошла почти на равных с небольшим преимуществом волгоградской команды, которым и воспользовался нападающий Камиль Муллин на 32-ой минуте. После видеоповтора гол был засчитан. Главный арбитр матча зафиксировал, что не было касания мяча руки игрока «Ротора» при развитии голевой атаки.

Во втором тайме "Химки" перехватили преимущество у волгоградской команды. И забили ответный мяч на 56-ой минуте. В дальнейшем ход игры не изменился. "Химки" продолжили оказывать давление на гостей и даже в конце встречи после одной из атак мяч угодил в перекладину ворот голкипера волгоградской команды. Но второй гол забить команде из Подмосковья так и не удалось. Итог - 1:1.

После сегодняшнего матча волгоградский "Ротор" по-прежнему занимает последнее, 16-ое место в турнирной таблице, набрав всего два очка. "Химки" остались на 15-ом месте с тремя очками.

Фото из твиттера ФК "Химки".