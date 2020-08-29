В Волгограде на две недели перекроют улицу из-за ремонта

Общество 29.08.2020 09:25
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29.08.2020 09:25
В Красноармейском районе подрядная организация приступила к восстановлению ул. Героев Малой Земли от ул. Сидорова до переулка Катерного. С учетом ширины проезжей части на период замены покрытия на данном участке до 15 сентября 2020 года будет временно ограничен проезд автотранспорта. Объехать этот участок водители смогут по ул. Судостроительной, Тушинской, Морской и переулку Катерному. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
На первом участке улицы Героев Малой Земли от ул. Тушинской до ул. Сидорова специалисты подрядной компании уже уложили два слоя асфальтобетона - выравнивающий, имеющий небольшой уклон в сторону обочин для улучшения водоотведения, и финишный, в состав которого входят минеральные добавки, повышающие прочность покрытия. Сейчас бригады приступили к восстановлению дорожного покрытия от ул. Сидорова до переулка Катерного. В работах задействована крупногабаритная спецтехника. Всего в рамках реконструкции ул. Героев Малой Земли рабочим предстоит сформировать свыше 10 тысяч квадратных метров нового полотна и установить около 2500 погонных метров бордюрного камня. Кроме того, на объекте специалисты восстановят 39 колодцев инженерных коммуникаций.
Справка. В 2020 году в Красноармейском районе в рамках реализации национального проекта муниципалитет обновит девять проездов общей площадью свыше 95 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день дорожные работы завершены на ул. Вучетича, Мачтозаводской, Городовикова, Бахтурова, участке б-ра Энгельса от пр. Героев Сталинграда до ул. Гражданской и других улицах.
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