Болельщика «Спартака» арестовали на неделю за дым на «Волгоград Арене»





Семь суток административного ареста получил житель Москвы 32-летний Андрей Поликарпов, который накануне на «Волгоград Арене» поджег дымовую шашку. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, инцидент произошел во время матча волгоградского «Ротора» и московского «Спартака». Суд посчитал, что использование пиротехнического изделия создало угрозу безопасности жизни и здоровья находившихся на трибунах людей.

Вину болельщик «Спартака» признал полностью. Постановлением Центрального районного суда Волгограда он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 20.31 КоАП РФ, на основании которой ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток, с запретом на посещение мест проведения официальных соревнований в дни их проведения на срок 2 года.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее, напомним, такое же наказание было назначено и болельщику «Зенита», который во время матча с «Ротором» зажег петарду.







Видео ГУ МВД России по Волгоградской области