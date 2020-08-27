Болельщика «Спартака» арестовали на неделю за дым на «Волгоград Арене»

Общество 27.08.2020 14:06
0
27.08.2020 14:06
Семь суток административного ареста получил житель Москвы 32-летний Андрей Поликарпов, который накануне на «Волгоград Арене» поджег дымовую шашку. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, инцидент произошел во время матча волгоградского «Ротора» и московского «Спартака». Суд посчитал, что использование пиротехнического изделия создало угрозу безопасности жизни и здоровья находившихся на трибунах людей.
Вину болельщик «Спартака» признал полностью. Постановлением Центрального районного суда Волгограда он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 20.31 КоАП РФ, на основании которой ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток, с запретом на посещение мест проведения официальных соревнований в дни их проведения на срок 2 года.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее, напомним, такое же наказание было назначено и болельщику «Зенита», который во время матча с «Ротором» зажег петарду.
Видео ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
Ни в какие ворота: руководитель Волгоградского УФАС – о «могильной тишине»27.08.2020 16:47
Общество 27.08.2020 16:47
В Волгограде на месяц закрыли гостиницу зверски убитого бизнесмена27.08.2020 16:38
Общество 27.08.2020 16:38
В Волгоградском УФАС изучили изменение цен на бензин и медицинские маски27.08.2020 16:07
Общество 27.08.2020 16:07
Прокурор Волгоградской области вскрыл нарушения в исправительной колонии27.08.2020 15:16
Общество 27.08.2020 15:16
Под Волгоградом гремят взрывы: идет «Армия-2020»27.08.2020 15:09
Общество 27.08.2020 15:09
Студенты МГУ впервые проходят производственную практику на волгоградском «КАУСТИКе» в онлайн-формате27.08.2020 12:10
Общество 27.08.2020 12:10
Шизофреник и алкоголик рулили в Урюпинске27.08.2020 11:41
Общество 27.08.2020 11:41
В Волгограде ищут очевидцев страшного взрыва на АЗС27.08.2020 10:55
Общество 27.08.2020 10:55
За дымовую шашку на матче «Ротора» и «Спартака» в Волгограде ответит житель Москвы27.08.2020 09:55
Общество 27.08.2020 09:55
Волгоград отпразднует День города в виртуальном режиме27.08.2020 09:45
Общество 27.08.2020 09:45
Матч волгоградского «Ротора» и московского «Спартака» стал самым посещаемым27.08.2020 08:22
Общество 27.08.2020 08:22
«За август платить нечем»: знаменитые Сурские бани в Волгограде на грани разорения26.08.2020 21:40
Общество 26.08.2020 21:40
Без сенсаций: волгоградский «Ротор» красиво проиграл московскому «Спартаку» - 0:126.08.2020 21:28
Общество 26.08.2020 21:28
Болельщики «Спартака» раскрасили будни Волгограда (ФОТОРЕПОРТАЖ)26.08.2020 19:51
Общество 26.08.2020 19:51
В Волгограде столкнувшиеся с очередями детские поликлиники меняют график работы26.08.2020 17:30
Общество 26.08.2020 17:30
Реклама