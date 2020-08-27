За дымовую шашку на матче «Ротора» и «Спартака» в Волгограде ответит житель Москвы





За использование пиротехники во время вчерашнего футбольного матча в Волгограде задержан 32-летний житель Москвы, сообщает ИА «Высота 102» . В ГУ МВД по региону пояснили, что болельщику вменяется грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Дымовая шашка была зажжена в районе фанатского сектора московской команды.





В отношении москвича полицейскими составлен административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ. В ближайшее время собранные материалы рассмотрит суд Центрального района Волгограда.

Московскому болельщику грозит наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от одного года до семи лет.

Напомним, вчера 26 августа на стадионе «Волгоград Арена» в рамках 5 тура первенства Российской Премьер-Лиги состоялся матч по футболу между командами СК «Ротор» и ФК «Спартак», на котором присутствовало 18139 зрителей.



