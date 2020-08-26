Очередь у детской поликлиники в Волгограде
Общество 26.08.2020 17:30
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26.08.2020 17:30
Детские поликлиники в Волгограде, столкнувшиеся перед началом учебного года и возобновлением работы детских садов с огромными очередями, в срочном порядке корректируют график работы. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, это делается для того, чтобы сократить время ожидания и распределить потоки заявителей, увеличить время работы педиатров, а также кабинетов приема.
Часть поликлиник, которые испытывают повышенную нагрузку, организуют выдачу справок и в субботу. К примеру, в ГУЗ "Детская поликлиника № 1"на ул. генерала Штеменко в Краснооктябрьском районе на такой шаг уже пошла.
Вся актуальная информация по графику работы будет размещена на сайтах медорганизаций.
Напомним, с 1 сентября начнут работу образовательные учреждения Волгоградской области, возобновляется посещение детских садов. Родителям дошкольников, как и в предыдущие годы, необходимо получить справку о состоянии здоровья ребенка от педиатра из поликлиники по месту жительства. Что касается школьников, то, по информации облкомобразования, ее получить обязаны только те школьники, которые выйдут на занятия после болезни, в том числе COVID-19, или бывшие в контакте с заболевшим коронавирусной инфекцией.
Фото: "Жесть Волгограда" ВК.
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