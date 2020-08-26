Так бывает: под Волгоградом глава поселения осыпал дочь муниципальными контрактами





Главу администрации Рассветинского сельского поселения в Ленинском районе оштрафовали за нарушение законодательства при заключении муниципальных контрактов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, установлено, что с 2014 по 2019 годы глава администрации заключал муниципальные контракты со своей дочерью, являющейся индивидуальным предпринимателем.

Предметом контрактов на общую сумму более 250 тысяч рублей являлись услуги по пожарной опашке, вывозу твердых бытовых отходов, работы по расчистке дорог от снеговых заносов.

По инициативе надзорного ведомства УФАС по Волгоградской области назначило виновному должностному лицу штраф в размере 20 тысяч рублей, а индивидуальному предпринимателю – 15 тысяч рублей.

Производства по делам об административных правонарушениях в отношении главы администрации были возбуждены прокуратурой по ч. 7 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение органом местного самоуправления недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством РФ соглашения), в отношении предпринимателя – по ч. 4 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством РФ соглашения).



