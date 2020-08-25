Расследования 25.08.2020 11:07
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25.08.2020 11:07
Приговор Даниилу Брудному, осужденному за смертельное ДТП в Волгограде к 6,5 годам в колонии-поселении, сегодня оставили без изменений и он вступил в законную силу. Об этом ИА "Высота 102" сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
Гособвинение посчитало приговор слишком мягким, а сторона защиты, наоборот, слишком жестким. Стороны обжаловали в апелляционной инстанции вынесенное Брудному наказание. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил приговор без изменений.
Следствием и судом установлено, что ночью 2 августа 2019 года Даниил Брудный, управляя автомобилем "Audi А5" без водительского удостоверения, с неустановленной скоростью, превышающей 100 км/час, сбил в Тракторозаводском районе пешехода, а затем скрылся.
Пешеход скончался от травм, полученных в результате наезда машины. На месте происшествия было обнаружено боковое зеркало скрывшейся автомашины, фрагменты стекла и кузова. По ним удалось установить, какая машина могла быть на месте происшествия.
Все аналогичные машины пробили по базе данных, вскоре водителя задержали. С его слов, он испугался ответственности и уехал. В его машине, с которой он снял регистрационные знаки, нашли пакет, в котором находился фрагмент руки погибшего пешехода.
Ранее сообщалось, что на суде Брудный полностью признал свою вину и раскаялся. При вынесении приговора суд учел, что он активно способствовал расследованию преступления, добровольно загладил вред, причиненный преступлением, имеет на иждивении двоих малолетних детей, не судим.
Даниил Брудный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.
Напомним, Даниил Брудный – сын авторитетного бизнесмена Сергея Брудного, которого застрелили 21 мая 2014 в центре Волгограда у кафе "Маруся".
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