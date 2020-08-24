Пенсионер из Волжского стал 85-ой жертвой коронавируса





Оперштаб раскрыл подробности очередного летального исхода от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, не пережил инфекцию 68-летний житель Волжского. COVID-19 у пенсионера был выявлен по контакту с ранее заразившимся. Мужчину госпитализировали в ГБУЗ «ГКБ №3» с двусторонней пневмонией. Течение болезни имело молниеносный характер и привело к печальному исходу.

Всего, напомним, в регионе уже 85 человек скончались от коронавируса.



