Пенсионер из Волжского стал 85-ой жертвой коронавируса

Общество 24.08.2020 14:32
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24.08.2020 14:32
Оперштаб раскрыл подробности очередного летального исхода от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, не пережил инфекцию 68-летний житель Волжского. COVID-19 у пенсионера был выявлен по контакту с ранее заразившимся. Мужчину госпитализировали в ГБУЗ «ГКБ №3» с двусторонней пневмонией. Течение болезни имело молниеносный характер и привело к печальному исходу.
Всего, напомним, в регионе уже 85 человек скончались от коронавируса.
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