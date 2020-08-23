«В лесу пусто»: в Волгоградской области запаздывает грибной сезон





Длительное отсутствие дождей в Волгоградской области обернулось скудным грибным урожаем для любителей тихой охоты. Как рассказали ИА "Высота 102" грибники со стажем, "в лесу пусто", не выросли обычные для этого времени поддубники, моховики. Высыхают на корню от отсутствия влаги и боровики. Прекрасно себя чувствуют только несъедобные "горчевики", которые так назвали из-за невозможной горечи. Единственное, чего стоящего можно найти сейчас в волгоградских лесах – это грузди. Однако приходится постараться, чтобы хоть как-то наполнить корзинки – грибы в поисках влаги и тени прячутся в балки и зарослях. Но особо настойчивым и опытным в грибной охоте может повезти - в малопроходимых местах встречаются вот такие, как на фото, штучные экземпляры – размером с тарелку.



