Фамильный сквер за деньги горожан высадили в пойме реки Царица в Волгограде

Общество 22.08.2020 14:02
0
22.08.2020 14:02
Фамильный сквер из деревьев-крупномеров появился в пойме реки Царица у музея «Россия – моя история» в Волгограде. Как сегодня стало известно ИА «Высота 102», 91 дерево посадили еще в марте текущего года. А накануне в сквере установили стеллу, где указаны фамилии тех, чьи родовые деревья здесь высажены.
На стелле, в частности, можно найти, что родовые деревья высажены семьями Роговых, Николая Лукьяненко, Коваль, Шейгеревич и многих других.
Директор парка «Раздолье» Андрей Еркин сообщил, что в фамильном сквере есть и родовое дерево его семьи, которое он посадил в память о прадеде, который погиб на войне.
На фото: эскиз проекта в пойме реки Царица
Напомним, о реализации этого проекта в Волгограде «Высота 102» ранее уже сообщала. Так, по задумке организаторов, деревья отборных лиственных и хвойных пород станут символами волгоградских семей. Желающим принять участие в этом проекте необходимо было купить именное дерево и довериться специалистам, которые обещали его посадить, а потом за ним ухаживать.
Реклама
Стройка в центре Волгограда может отклониться от параметров22.08.2020 14:48
Общество 22.08.2020 14:48
В Волгограде отпускников озадачили долгами22.08.2020 13:29
Общество 22.08.2020 13:29
В Волгограде вода из дырявой трубы заливает улицу Ангарскую22.08.2020 12:11
Общество 22.08.2020 12:11
Улицу Казахскую в Волгограде временно закроют для большегрузов22.08.2020 10:51
Общество 22.08.2020 10:51
Обнуление волгоградского «Химпрома»: вывеску сменили, площадку зачистили22.08.2020 10:49
Общество 22.08.2020 10:49
Участники городской спортивно-развлекательной онлайн спартакиады "Школа и семья - мама, папа, я!" продолжают получать призы22.08.2020 09:37
Общество 22.08.2020 09:37
НЭТ реанимирует театральную жизнь Волгограда двумя премьерами22.08.2020 09:10
Общество 22.08.2020 09:10
Студенты, берегитесь!: в Волгограде предупредили о последствиях регистрации фиктивных ИП22.08.2020 08:43
Общество 22.08.2020 08:43
Компания "Виво маркет" готова обеспечить горячей пищей волгоградских школьников21.08.2020 17:12
Общество 21.08.2020 17:12
Волгоградец потребовал в суде распустить облдуму из-за решения о возврате московского времени21.08.2020 16:57
Общество 21.08.2020 16:57
У Елены Исинбаевой в голове вакуум21.08.2020 16:42
Общество 21.08.2020 16:42
Бешеная лисица укусила жительницу Волгоградской области21.08.2020 16:12
Общество 21.08.2020 16:12
Возможны затруднения: в Волгограде строят полосу для транзитного транспорта21.08.2020 11:02
Общество 21.08.2020 11:02
Волгоградский "Ротор" сделал ставку на грузинский темперамент21.08.2020 10:26
Общество 21.08.2020 10:26
В Волгоградской области снизился средний размер пенсий21.08.2020 09:42
Общество 21.08.2020 09:42
Реклама