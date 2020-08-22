Фамильный сквер за деньги горожан высадили в пойме реки Царица в Волгограде





Фамильный сквер из деревьев-крупномеров появился в пойме реки Царица у музея «Россия – моя история» в Волгограде. Как сегодня стало известно ИА «Высота 102», 91 дерево посадили еще в марте текущего года. А накануне в сквере установили стеллу, где указаны фамилии тех, чьи родовые деревья здесь высажены.

На стелле, в частности, можно найти, что родовые деревья высажены семьями Роговых, Николая Лукьяненко, Коваль, Шейгеревич и многих других.

Директор парка «Раздолье» Андрей Еркин сообщил, что в фамильном сквере есть и родовое дерево его семьи, которое он посадил в память о прадеде, который погиб на войне.





На фото: эскиз проекта в пойме реки Царица





Напомним, о реализации этого проекта в Волгограде «Высота 102» ранее уже сообщала. Так, по задумке организаторов, деревья отборных лиственных и хвойных пород станут символами волгоградских семей. Желающим принять участие в этом проекте необходимо было купить именное дерево и довериться специалистам, которые обещали его посадить, а потом за ним ухаживать.



