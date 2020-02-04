Плати и созерцай: в пойме реки Царицы в Волгограде за деньги горожан высадят фамильный сквер





Фамильный сквер из 118 деревьев-крупномеров начнут высаживать весной этого года в пойме реки Царица в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", проект реализует Фонд благоустройства и озеленения городской среды. По задумке организаторов, 118 деревьев отборных лиственных и хвойных пород станут символами волгоградских семей. Именное дерево необходимо купить, а специалисты его посадят и, вероятно, будут за ним ухаживать. В сквере установят памятную стелу с перечислением всех фамилий семей, участвующих в этом проекте.





Директор парка "Раздолье" Андрей Еркин пояснил, что для реализации проекта "Фамильный сквер" выделена только часть парка в пойме реки Царица, наиболее привлекательная для прогулок и отдыха. Озеленение большей части территории будет произведена за счет инвестора.

На сайте проекта можно даже выбрать деревья. Их высота от 3 до 4,5 метра, а цена одного такого дерева для некоторых равна ежемесячной зарплате - от 12 до 23 тысяч рублей.

Организаторы проекта уверены, что желающие купить фамильное дерево в Волгограде найдутся. Отмечается, что похожие проекты очень популярны во многих странах Европы.

Сертификаты на высадку именных деревьев дарят своим близким немцы, итальянцы, французы, в последнее время – и москвичи. По словам автора проекта, предпринимателя Романа Донского, о традиции посадки именных деревьев известно практически всем жителям нашего региона. Такие высадки периодически проходят в Волгограде и часто приурочены к знаменательным датам.

Будущее фамильного сквера авторы проекта показали в видеоролике.