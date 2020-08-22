Общество

В Волгограде вода из дырявой трубы заливает улицу Ангарскую

Общество 22.08.2020 12:11
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22.08.2020 12:11


Улица Ангарская в Волгограде из-за коммунальной аварии сегодня превратилась в полноводную реку, сообщает ИА «Высота 102». Автомобилисты и пешеходы публикуют в соцсетях фотографии затопленной проезжей части и обочин.
По информации ООО «Концессии водоснабжения», в микрорайоне Ангарский на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм зафиксировано технологическое нарушение. Аварийные бригады прибыли на место происшествия для устранения течи. 
В настоящее время на месте работает спецтехника. Отмечается, что характер восстановительных работ будет определен после завершения обследования поврежденного участка.
На время проведения работ подача ресурса временно приостановлена потребителям ряда улиц в частном секторе, а также нескольких двухэтажных многоквартирных домов в микрорайоне Ангарский. Отмечается, что прохудилась магистраль, которая была построена несколько десятилетий назад и с течением времени пришла в изношенное состояние.
Фото: скриншот с видео в соцсети «ВКонтакте»

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