В Волгограде вода из дырявой трубы заливает улицу Ангарскую





Улица Ангарская в Волгограде из-за коммунальной аварии сегодня превратилась в полноводную реку, сообщает ИА «Высота 102». Автомобилисты и пешеходы публикуют в соцсетях фотографии затопленной проезжей части и обочин.

По информации ООО «Концессии водоснабжения», в микрорайоне Ангарский на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм зафиксировано технологическое нарушение. Аварийные бригады прибыли на место происшествия для устранения течи.

В настоящее время на месте работает спецтехника. Отмечается, что характер восстановительных работ будет определен после завершения обследования поврежденного участка.

На время проведения работ подача ресурса временно приостановлена потребителям ряда улиц в частном секторе, а также нескольких двухэтажных многоквартирных домов в микрорайоне Ангарский. Отмечается, что прохудилась магистраль, которая была построена несколько десятилетий назад и с течением времени пришла в изношенное состояние.

Фото: скриншот с видео в соцсети «ВКонтакте»