



Волгоградский "Ротор" арендовал нападающего из "Ростова" Александра Саплинова, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы волгоградского клуба, 23-летний футболист подписал арендное соглашение с сине-голубыми до конца сезона.

Саплинов является воспитанником белгородского футбола. Карьеру начал в "Энергомаше", также выступал за "Салют", "Сокол" и "Балтику". С 2019 года защищает цвета футбольного клуба "Ростов". В составе ростовчан Александр выходил на поле в 23 матчах, в которых забил 2 гола.

Отметим, что в настоящее время волгоградский "Ротор" после проведенных игр находится на последней строчке турнирной таблицы РПЛ. По итогам трех игр у "Ротора" в активе одно очко - два поражения и ничья. Так, накануне волгоградская команда проиграла грозненскому "Ахмату" со счетом 1:3. В субботу, 22 августа, "Ротор" встретится на "Волгоград Арене" с "Сочи".



