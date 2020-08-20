Общество

Замыкающий турнирную таблицу волгоградский "Ротор" набирает игроков

Общество 20.08.2020 16:08
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20.08.2020 16:08


Волгоградский "Ротор" арендовал нападающего из "Ростова" Александра Саплинова, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы волгоградского клуба, 23-летний футболист подписал арендное соглашение с сине-голубыми до конца сезона.
Саплинов является воспитанником белгородского футбола. Карьеру начал в "Энергомаше", также выступал за "Салют", "Сокол" и "Балтику". С 2019 года защищает цвета футбольного клуба "Ростов". В составе ростовчан Александр выходил на поле в 23 матчах, в которых забил 2 гола.
Отметим, что в настоящее время волгоградский "Ротор" после проведенных игр находится на последней строчке турнирной таблицы РПЛ. По итогам трех игр у "Ротора" в активе одно очко - два поражения и ничья. Так, накануне волгоградская команда проиграла грозненскому "Ахмату" со счетом 1:3. В субботу, 22 августа,  "Ротор" встретится на "Волгоград Арене" с "Сочи".

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