В Волгограде устроят мозговой штурм для перестройки дремучей части Комсомольского сада





Муниципалитет поставил задачу архитекторам центра «ВЯЗ» разработать концепцию обновления части Комсомольского сада перед зданием бывшего кинотеатра «Победа». На первом этапе разработки концепции урбанисты изучают градостроительную ситуацию вокруг объекта: знакомятся с прилегающими улицами, общественными пространствами, рельефом местности, а также занимаются сбором мнений горожан. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.





Перед проектировщиками поставлена задача сохранить историческую составляющую этой территории: подземные бункеры, столбы, на которых остались отпечатки от пуль после Сталинградской битвы и т.д. Одним из основных замыслов архитекторов является также создание комфортной пешеходной связи вдоль улицы 10-ой Дивизии НКВД, которая объединит сразу два общественных пространства: пойму реки Царицы и Комсомольский сад. Кроме того, специалисты разработают дизайн-проект обновления участков ул. Коммунистической и Володарского, которые примыкают к саду.

Площадь перед бывшим кинотеатром «Победа» комплексно не реконструировалась несколько десятилетий. Сейчас она представляет собой печальное зрелище: разбитый асфальт, заброшенные клумбы. В настоящее время в здании ведется реставрация, после которой здесь откроется Дом детства, где разместится областной театр кукол, кинотеатр.



