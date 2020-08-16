В Волгограде устроят мозговой штурм для перестройки дремучей части Комсомольского сада

Общество 16.08.2020 10:10
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16.08.2020 10:10
Муниципалитет поставил задачу архитекторам центра «ВЯЗ» разработать концепцию обновления части Комсомольского сада перед зданием бывшего кинотеатра «Победа». На первом этапе разработки концепции урбанисты изучают градостроительную ситуацию вокруг объекта: знакомятся с прилегающими улицами, общественными пространствами, рельефом местности, а также занимаются сбором мнений горожан. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.
Перед проектировщиками поставлена задача сохранить историческую составляющую этой территории: подземные бункеры, столбы, на которых остались отпечатки от пуль после Сталинградской битвы и т.д. Одним из основных замыслов архитекторов является также создание комфортной пешеходной связи вдоль улицы 10-ой Дивизии НКВД, которая объединит сразу два общественных пространства: пойму реки Царицы и Комсомольский сад. Кроме того, специалисты разработают дизайн-проект обновления участков ул. Коммунистической и Володарского, которые примыкают к саду.
Площадь перед бывшим кинотеатром «Победа» комплексно не реконструировалась несколько десятилетий. Сейчас она представляет собой печальное зрелище: разбитый асфальт, заброшенные клумбы. В настоящее время в здании ведется реставрация, после которой здесь откроется Дом детства, где разместится областной театр кукол, кинотеатр.
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