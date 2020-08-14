Волгоградский "Ротор" оштрафовали после игры с "Зенитом"

Общество 14.08.2020 09:42
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14.08.2020 09:42
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать волгоградский клуб "Ротор" после матча с "Зенитом", который состоялся 11 августа на "Волгоград Арене". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию РФС, опубликованную по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета, общая сумма штрафов составит 15 тысяч рублей.
"Ротор" наказан рублем за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6 Санитарного Регламента Чемпионата). В данном пункте прописан порядок допуска болельщиков и организация их размещения на спортивном объекте (зонирование). За это нарушение сумма штрафа составила 5 тысяч рублей.
Еще 10 тысяч рублей волгоградскому футбольному клубу придется заплатить за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию.
Напомним, что за использование петарды сотрудники полиции задержали болельщика "Зенита", который прибыл на игру из Ленинградской области. В отношении 35-летнего Андрея Петухова было возбуждено дело об административном правонарушении, которое рассмотрел Центральный районный суд Волгограда. Болельщик был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 20.31 КоАП РФ и получил 7 суток административного ареста. Ему также запрещено 2 года посещать места проведения официальных соревнований. Постановление суда может быть обжаловано.
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