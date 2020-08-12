«Два года без футбола»: болельщика «Зенита» арестовали на семь суток в Волгограде





Болельщик «Зенита» из Ленинградской области получил семь суток административного ареста из-за инцидента, который произошел накануне на «Волгоград Арене». Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 35-летний Андрей Петухов пронёс на территорию стадиона «Волгоград-Арена» на матч между футбольными командами СК «Ротор» и СК «Зенит» петарду и зажег ее на одной из трибун. В суде посчитали, что болельщик создал угрозу общественной безопасности, а также рисковал жизнями и здоровьем граждан.





Постановлением Центрального районного суда Волгограда Андрей Петухов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 20.31 КоАП РФ. Ему также запрещено посещать места проведения официальных соревнований на срок 2 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



