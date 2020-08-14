В Волгограде трамвай №3 вернулся на маршрут

Общество 14.08.2020 09:13
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14.08.2020 09:13
С сегодняшнего дня возобновлено движение электротранспорта по трамвайному маршруту №3 «Обувная фабрика – ул. КИМ». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, накануне специалисты завершили работы по реконструкции трамвайного полотна по улице Баррикадной в Ворошиловском районе. Работа трамваев организована по привычному для горожан расписанию с интервалом движения 6-8 минут в часы пик.
В ходе проведенной реконструкции сотрудники МУП «Метроэлектротранс» заменили свыше 400 метров пути – это более 800 погонных метров рельсов и 750 шпал. Впервые на указанном участке пути в межрельсовом пространстве вровень с рельсами уложено порядка 5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Эта мера предотвратит скопление осадков и вымывание с трамвайного полотна щебеночного балласта, а также позволит задействовать в автомобильном движении и пространство трамвайных путей, вдвое расширив проезжую часть от ул. Социалистической до ул. Рабоче-Крестьянской и от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Циолковского, пояснили в мэрии.
Реконструкция трамвайного полотна была синхронизирована с восстановлением асфальтобетонного покрытия на улично-дорожной сети. На сегодняшний день работы по обновлению проезжей части от ул. Циолковского до ул. Симбирской вошли в завершающую стадию и ведутся с учетом графика движения электротранспорта. Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на объекте будет восстановлено около 14,1 тысячи квадратных метров полотна.
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