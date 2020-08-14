Общество 14.08.2020 08:49
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14.08.2020 08:49
Уже в этот понедельник в Волгоградской области стартуют съемки популярной передачи "Поедем, поедим" федерального телеканала НТВ. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете по развитию туризма Волгоградской области, телевизионщики во главе с новым ведущим программы – Федерико Арнальди – познакомятся с рецептами местной здоровой пищи с неповторимым гастрономическим колоритом нашего региона.
Помимо Волгограда съемочная группа посетит Камышин — город меценатов, купцов и немцев Поволжья, родину арбузного фестиваля, город, который неоднократно посещал Пётр I, в том числе Щербаковский парк с его таинственными Столбичами.
В гастрономическую карту проекта вошла и купеческая Дубовка. Вино, сыры и вяленые томаты к удивлению Федерико Арнальди есть не только в Италии, но и в российской глубинке на берегу Великой Волги. Волгоградская "Старая Сарепта" удивит гастрономическими изысками из горчицы.
Туристско-гастрономический маршрут съемок телепроекта предполагает знакомство с традициями местной кухни, способами приготовления блюд и их кулинарной историей, виноделием, сыроварением, особыми способами переработки овощей и фруктов (вяление томатов, соление арбузов, варка нардека и т.д.), историей возделывания и переработки горчицы и многое другое.
Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало о том, что на съемки передачи "Поедем, поедим" было выделено 650 тысяч рублей из бюджета области.
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