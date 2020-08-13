Общество

В Волгоградской области больше 70% школ признали готовыми к очному учебному году

Общество 13.08.2020 09:10
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13.08.2020 09:10


Комиссиями  по приемке школ к новому учебному году признаны готовыми к работе в очном формате 639 общеобразовательных учреждений, или 73% от общего количества школ. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, ведомство проинспектировало 361  общеобразовательную организацию.  Выдано 209 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, в том числе 146 - со сроком исполнения до 1 сентября 2020 года в которых даны предложения по проведению мероприятий по улучшению систем водоснабжения, освещения, приобретению новой учебной мебели, по улучшению материально-технической базы пищеблоков , спортивных залов, медицинских кабинетов. Почти 90% предписаний уже исполнены. 
В управлении также отметили, что общеобразовательные учреждения выполняют санитарно-эпидемиологические требования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Так, школы  оснащаются оборудованием по обеззараживанию воздуха помещений, бесконтактными термометрами, дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты. За счет каких средств идет это оснащении, в ведомстве не уточнили. Ранее учителя жаловались на отсутствие финансирования на закупку ультрафиолетовых рециркуляторов для обеззараживания воздуха, которые должны быть установлены в каждом классе.
Между тем, недавно губернатор Волгоградской области заявил о необходимости подготовки школ к дистанционному режиму обучения на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. 

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