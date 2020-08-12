Общество

МЧС предупреждает волгоградцев о грозах и ливнях

Общество 12.08.2020 15:03
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12.08.2020 15:03


По сообщению Волгоградского ЦГМС до конца сегодняшнего дня и ночью в отдельных районах региона ожидаются сильные ливни. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, при грозах возможно усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. В случае возникновения опасной ситуации звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101».

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