Журналист волгоградского информагентства «Высота 102» - победитель конкурса ОНФ

Общество 12.08.2020 19:20
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12.08.2020 19:20
Алексей Бугаец, журналист, фотокорреспондент и видеооператор ИА «Высота 102» стал лауреатом VI конкурса ОНФ «Правда и справедливость». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ, среди победителей очередного конкурса еще три журналиста из Волгоградской области – Маргарита Бабанова, Наталья Ермилова и Сергей Новицкий.
В результате двух туров лауреатами конкурса стали 437 региональных журналистов из всех регионов России. Списки победителей утверждены членами общественного (попечительского) совета Фонд. Лауреаты получат персональные денежные премии в размере 100 тыс. руб. за новостной репортаж и 200 тыс. руб. за специальный репортаж-расследование.
Кроме того, 42 главных редактора выбраны лауреатами специальной премии «За содействие повышению доверия к СМИ со стороны граждан и развитие региональной журналистики».
По итогам заявочной кампании более 2 тыс. региональных журналистов из всех 85 регионов страны представили на конкурс 6327 конкурсных работ, которые посвящены вопросам реализации нацпроектов и проблемам коррупции. Кроме того, новшеством этого года стала новая тема «ОНФ: мы там, где нужна помощь» по освещению ситуаций, в которых благодаря вмешательству активистов Народного фронта удалось решить проблему граждан.
Наиболее востребованными конкурсными темами стали: «Доверить людям, какими должны быть города и поселки» – 18% всех поступивших конкурсных материалов, «Экологические долги и испытание природы на прочность» – 14%, «Или мы есть или нас не будет» – 14%, «Культура – основа нашей идентичности» – 11%.
«Региональных журналистов необходимо поддерживать. И это очень важно в наше время, потому что на местные СМИ оказывается очень мощное давление со стороны чиновников, коррумпированных представителей разных региональных кланов, в которые входят и силовики, и коммерсанты, которые не хотели бы видеть критических репортажей наших коллег-журналистов в регионах и вообще хотели бы, чтобы все было тихо, спокойно, чтобы не было видно их криминальной, коррупционной деятельности. Поэтому, конечно, наши коллеги, профессионально делающие свою работу, создают им проблемы. Главная задача ОНФ здесь – защищать таких журналистов», – подчеркнул член Центрального штаба ОНФ, автор и ведущий передачи «Честный детектив» на телеканале «Россия 1» Эдуард Петров.
К слову, журналисты ИА «Высота 102» ежегодно становятся лауреатами конкурса ОНФ «Правда и справедливость» на протяжении всей его шестилетней истории. В разные годы были отмечены материалы Натальи Денисовой, Татьяны Стародымовой, Марины Клинковой, Анны Пархоменко и Елены Третьяковой.
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