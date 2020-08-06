Это всё коронавирус: озвучена официальная причина смерти главврача поликлиники №3 в Волгограде

Общество 06.08.2020 17:26
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06.08.2020 17:26
Сегодня оперативный штаб Волгоградской области официально подтвердил, что главный врач ГАУЗ "Клиническая поликлиника №3" Ирина Гайдук умерла из-за коронавируса, сообщает ИА "Высота 102". Напомним, что о смерти волгоградского доктора, которую знали и любили многие, стало известно 17 июля. Тогда сообщалось, что у Ирины Юрьевны диагностировали коронавирус.
"Завершено расследование по факту летального исхода. По его итогам установлена полная картина заболевания медработника. Посмертный анализ установил, что смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на фоне сопутствующих осложнений", - рассказали сегодня информагентству в оперативном штабе.
Ирина Юрьевна Гайдук - главный врач ГАУЗ "Клиническая поликлиника №3", главный внештатный специалист терапевт комитета здравоохранения Волгоградской области скончалась в реанимации больницы №4, куда ее госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Пневмония развивалась стремительно, через три дня после госпитализации, когда были поражены 70% легких, врача перевели на ИВЛ. Доктор умерла от развившейся на фоне COVID-19 острой сердечной недостаточности.
В облздраве тогда сообщили, что Ирина Юрьевна, почувствовав себя плохо, сразу самоизолировалась. Она курировала работу своей поликлиники по телефону вплоть до перевода в реанимацию. Медики до последнего боролись за жизнь коллеги, но болезнь оказалась сильнее. Ирине Юрьевне был 51 год.
Помним и скорбим.
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