



Жано Ананидзе стал новым игроком волгоградского «Ротора». Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, бывший игрок московского «Спартака» уже прибыл в Волгоград и поделился о нем первыми впечатлениями: «Город чистый, хороший». По словам Жано Ананидзе, сейчас его главная задача – «набрать форму, хорошо играть и помочь своими качествами «Ротору», чтобы выполнить задачу команды».

Справка. Ананидзе Жано Амиранович

Амплуа: атакующий полузащитник

Дата рождения: 10 октября 1992 года (27 лет)

Рост: 171 см, вес: 63 кг

Предыдущий клуб: «Анортосис» (Кипр)

С 11 лет Жано начал заниматься в школе тбилисского «Динамо», через год отправился уже в киевское «Динамо». В 2007 году игрок перешел в московский «Спартак».

Будучи игроком молодёжной команды, стал привлекаться к тренировкам с основой и вскоре получил шанс проявить себя. Ананидзе дебютировал за «Спартак» 15 июля 2009 года в кубковом матче против «Краснодара» и сразу же отметился голом, после чего был переведён в состав главной команды.

За красно-белых футболист провёл 122 игры и 12 раз поразил ворота. В 2013 году отправился в аренду в ФК «Ростов», а в 2019 году — в самарские «Крылья Советов». Всего в премьер-лиге сыграл 152 матча и забил 16 голов, принимал участие в играх Лиги Европы и Лиги чемпионов. Последние полгода Жано выступал за кипрский «Анортосис».

Полузащитник прошел все стадии молодежной сборной Грузии. С 2009 года вызывается в главную сборную страны — за 45 проведенных игр на счету 7 голов.

Ананидзе называли одним из самых ярких игроков «Спартака», но ему ставили «в вину» частые травмы.



