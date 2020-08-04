Новый прокурор прибыл в Волгоградскую область (ВИДЕО)











Сегодня нового прокурора Волгоградской области Дениса Костенко официально представили губернатору Андрею Бочарову. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, встреча состоялась в здание администрации Волгоградской области, куда Денис Костенко прибыл вместе с начальником Главного управления Генеральной Прокуратуры РФ в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах Константином Сомовым.

Волгоградский губернатор отметил высокий уровень взаимодействия с Генпрокуратурой РФ и прокуратурой Волгоградской области, выразив уверенность в продолжении совместной работы, направленной на решение задач, поставленных Президентом РФ и жителями региона. Сообщается, что в ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы наведения порядка во всех сферах жизнедеятельности региона, реализации проектов социально-экономического развития на территории Волгоградской области.

Напомним, что бывший прокурор Волгоградской области Максим Ершов, занимавший пост с 2015 года, в начале июля тепло попрощался с коллективом надзорного органа и уехал из Волгограда. Обязанности прокурора региона исполняла первый заместитель руководителя облпрокуратуры Светлана Чиженькова.

Новый прокурор Волгоградской области Денис Костенко, который сегодня прибыл в Волгоград, по традиции также будет представлен личному составу надзорного ведомства.

Фото администрации Волгоградской области