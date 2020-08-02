Волгоградский «Ротор» сыграл всухую с московским ЦСКА





Сегодня в Москве состоялся товарищеский матч волгоградского «Ротора» и ЦСКА. Как сообщает ИА «Высота 102», команды закончили игру с нулевым счетом. Большая часть игры прошла с преимуществом хозяев поля. Волгоградские футболисты «играли вторым номером», то есть отдали владение мячом сопернику и пользовались редкими контратаками. Причем в конце матча у гостей было два хороших момента, которые не удалось реализовать. В результате счет так никто и не открыл. К слову, игра проходила без зрителей на тренировочной базе московского клуба.

Напомним, «Ротор» проведет первый матч в Тинькофф-Российской премьер-лиге 11 августа на «Волгоград Арене» с питерским «Зенитом», действующим чемпионом России. Начало матча в 19-00. Реализация билетов пока не началась. Неизвестно также, смогут ли все желающие попасть на матч из-за ограничений в связи с коронавирусом.



