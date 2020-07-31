Происшествия 31.07.2020 10:32
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31.07.2020 10:32
В Михайловском районе Волгоградской области накануне вечером в ДТП пострадали четыре человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «Ситроен С4» под управлением 41-летнего жителя Дагестана при начале движения с обочины не уступил дорогу двигавшемуся в попутном направлении грузовому автомобилю «Рено Магнум» с полуприцепом, за рулем которого находился 42-летний житель Смоленской области. В результате столкновения водитель автомашины «Ситроен С4» и трое его пассажиров - мужчины в возрасте 19, 23 и 43 лет - с травмами доставлены в больницу.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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