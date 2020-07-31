Общество

Многодетный волгоградец пытается вызволить беременную жену из коронавирусной больницы

Общество 31.07.2020 11:00
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31.07.2020 11:00


Житель Нехаевского района Александр Зайцев вынужден был оставить троих маленьких детей, чтобы приехать в Волгоград и провести собственное расследование для вызволения беременной супруги из коронавирусной больницы. Как рассказал Александр, вот уже 10 дней его супруга Надежда ждет в волгоградской больнице №5  результатов теста на коронавирус, без которых ее не выписывают. 
«Из Нехаево мою супругу госпитализировали в Волгоград с подозрением на коронавирус. Потом коронавирус подтвердился. Ее положили сначала в роддом, там лечили и позже перевели в больницу №5. У супруги, которая находится на 25-ой неделе беременности, заболевание протекало легко. У нее взяли повторные анализы и с тех пор прошло уже десять дней, но супругу не выписывают, говорят, анализы не пришли, но я выяснил, что это не так!», - рассказывает Александр.
 «Мне пришлось провести целое расследование, чтобы выйти на лабораторию, где делали тесты моей супруги. Там подтвердили, что два теста, кстати, все отрицательные, были отправлены по электронной почте в больницу еще 24 июня. А в больнице говорят – тесты не пришли! По этой причине жену не выписывают. Она, как и другие пациенты, находится в ужасных условиях – в палатах страшная жара, врачи не подходят, ничего узнать ни у кого невозможно. Я бился в Волгограде во все двери – звонил в администрацию Волгоградской области, в прокуратуру. Я хочу только одного – чтобы в больнице внимательнее посмотрели электронную почту, нашли анализы моей жены и выписывали ее домой, где ее ждут маленькие дети!». 
Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о неразберихе, которая происходит с тестами на коронавирус – по «дороге» в больницы, где лежат пациенты, они нередко теряются. В подобной ситуации оказался некоторое время назад волгоградец Сергей Крячко, которого госпитализировали в ГБУЗ «ВКОБ №3» с подозрением на коронавирус. Но выяснилось, что у мужчины – онкологическое заболевание. Однако он потерял немало времени, чтобы вырваться из обсерватора и начать лечиться в онкодиспансере, все по той же причине – его тесты куда-то все время пропадали. Супруга Сергея также проводила собственное расследование и ей удалось выяснить, что в лаборатории результаты тестов были переданы в медучреждение. Но туда они почему-то не пришли. Сейчас Сергей Крячко проходит курс лечения от онкологии, но считает, что потерял слишком много драгоценного времени для обращения к специалистам. 
Между тем, ранее представители управления Роспотребнадзора по Волгоградской области комитета здравоохранения рассказывали на одном из брифингов, что в больницах, где лечат коронавирусных больных, тяжелые условия, в том числе из-за жары. А лаборатории, где проводят тестирование на COVID-19, работают в три смены. 

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