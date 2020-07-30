Еще одну улицу в Волгограде зачистят от гаражей

Общество 30.07.2020 13:50
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30.07.2020 13:50
В Ворошиловском районе Волгограда хотят еще одну улицу освободить от металлических гаражей. Как сообщает ИА «Высота 102», районные власти уже обратились к собственникам сооружений с требованием демонтировать места для хранения автотранспорта в течение 5 дней. В противном случае гаражи снесут муниципальной техникой. «Зачистке» на этот раз подвергнется улица Серпуховская в районе домов №5,10 и 12. Незаконными, помимо гаражей, объявлены и металлические вагончики, расположенные здесь – всего собираются демонтировать 10 объектов.
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