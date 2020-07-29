Общество 29.07.2020 12:16
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29.07.2020 12:16
В парке Гагарина в Волгограде сегодня устанавливают учебную боевую машину десанта. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», технику выгрузили на пятачке, находящемся в конце Аллеи ВДВ, где также установят бюст командующему ВДВ в СССР, герою Советского Союза Василию Филипповичу Маргелову. Также в парке уже появилась входная арка с надписью «Никто, кроме нас» и флагшток с флагом ВДВ.
Как рассказал ИА «Высота 102» и.о. главы Краснооктябрьского района Сергей Шуваев, в мае с идеей об открытии Аллеи ВДВ в администрацию обратились ветераны-десантники, проект реализует Волгоградская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» при поддержке районных и городских властей. По словам и.о. главы района, идея обсуждалась с общественностью, в том числе и с жителями района. «Были за и против», - пояснил Шуваев. Но в конечном счете было решено инициативу поддержать.
Боевая машина, которая теперь будет стоять в парке, в свое время базировалась в воинской части в Прибалтике. Подобная техника участвовала во всех локальных конфликтах и ее считают символом ВДВ. Позже командир полка передал БМД подшефному военно-патриотическому клубу в Волгоградской области. Один из участников инициативной группы проекта, старший сержант ВДВ Владимир Клочков признался, что не в курсе, знает ли об этой инициативе губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров. «Это была идея десантников. Мы пришли с ней к главе Волгограда Виталию Лихачеву, к губернатору не обращались. Но я думаю, если губернатор об этом узнает, ему будет приятно», - пояснил Владимир Клочков.
Напомним, парк Гагарина в настоящее время кардинально благоустраивают, работы должны быть закончены к осени. На этой территории уже находится захоронение бойцов 62-й и 65-й армий, погибших при обороне Сталинграда, и памятный знак в честь воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане. Инициаторы создания Аллеи ВДВ планируют установить вдоль дорожки стенды с фотографиями и именами павших в локальных войнах земляков.
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