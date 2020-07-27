Сады Придонья меняют окна в сельской школе





Компания «Сады Придонья» выделила порядка 2-х миллионов рублей на замену всех окон (около 100) в Паньшинской средней школе Городищенского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, к середине августа ремонт будет закончен.

Бюджетообразующее предприятие давно шефствует над сельской школой, в которой учатся свыше 200 ребят, живущих в хуторе Паньшино, поселке Сады Придонья, хуторах Донском и Сакарка. На постоянной основе для школьников организовываются различные мероприятия, экскурсии на производство. В этом году в компании «Сады Придонья» было принято решение о замене всех окон в образовательном учреждении.

«Наша школа построена в 1999 году и со дня ее открытия в ней ни разу не проводили капитального ремонта, – говорит директор МБОУ «Паньшинская СШ» Сергей Будников. – Деревянные окна пришли буквально в негодность. Зимой перерасход энергии колоссальный, мы буквально отапливали улицу, а в теплое время не имели возможности проветривать помещения. Конечно, это не могло не сказываться на здоровье детей».

Напомним, что компания «Сады Придонья» активно реализует социальные программы, направленные на улучшение жизни на селе. В прошлом году были построены новый парк семейного отдыха с фонтаном, ресторанный комплекс Don Appetit, многоквартирный дом для молодых специалистов, детская игровая площадка. В ближайших планах строительство современного детского сада на 100 мест.



