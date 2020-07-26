Общество

В Волгоградской области 52 выпускника справились с ЕГЭ на все 100

Общество 26.07.2020 14:40
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26.07.2020 14:40


На сегодняшний день в Волгоградской области 52 выпускника порадовали себя, родителей и педагогов максимальным результатом ЕГЭ, а ученик волгоградского лицея №3 получил 100 баллов дважды. Он с блеском выдержал экзамены по информатике и математике профильного уровня.  Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете образования, высший балл за ЕГЭ по физике получили выпускники школы-интерната «Созвездие», волгоградской школы № 27 и волжской школы № 12.  Историю отлично сдали выпускники лицея № 2, гимназий № 1 и №14, школы № 3 и вечерней школы №10 города Волгограда. Также 100 баллов получили ученики волжской школы № 34, школы № 1 города Фролово, школы №1 Камышина и Еланской средней школы № 2. 
Четверо выпускников на 100 баллов сдали литературу, один – географию, пять человек максимально успешно справились с заданиями по информатике, 23 выпускника получили высший балл по русскому языку, шесть – по математике. Результаты экзаменов по другим предметам станут известны чуть позже. Основной период экзаменационной кампании завершен. С 3 по 8 августа состоится дополнительный период ЕГЭ-2020 для тех, кто не смог участвовать в экзаменах в основные дни по уважительным причинам.

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